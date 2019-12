Uomo cade in pozzetto acque piovane nel sassarese e muore

(ANSA) - URI (SASSARI), 1 DIC - Tragedia a Uri, in provincia di Sassari, dove un uomo è morto dopo essere caduto in un pozzetto per la raccolta delle acque piovane, nel giardino della sua abitazione. Mario Demontis, ex dipendente comunale, in pensione da un anno e mezzo, era andato a controllare il normale funzionamento dell'impianto di smaltimento idrico. La moglie, preoccupata perché non lo vedeva rientrare, è andata a cercarlo e ha fatto la drammatica scoperta. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco. (ANSA).