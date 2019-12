Travolta dalla sua auto, muore 65enne nel Sassarese

(ANSA) - SORSO (SASSARI), 1 DIC - Tragedia nelle campagne di Sorso, nell'hinterland di Sassari, in Sardegna, dove una donna di 65 anni è morta schiacciata tra la propria auto e il cancello della casa di campagna in cui abitava, in località Tres Montes. Efisia Murtas, originaria di Assemini, ostetrica in pensione, dopo aver lavorato a lungo a Milano aveva scelto quel ritiro tra le vigne della Romangia, in una abitazione rurale di proprietà della famiglia del cognato.

Stando ai primi accertamenti eseguiti da carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al 118 dopo l'allarme lanciato da un vicino, la donna è scesa dall'auto per aprire il cancello, ma la vettura l'ha travolta e l'ha schiacciata contro il cancello. Purtroppo qualcuno si è accorto solo dopo alcune ore di quanto accaduto, così salvarle la vita è stato impossibile.(ANSA).