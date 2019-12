“Mia figlia è nata sanissima, ora è al Policlinico di Monserrato con una emorragia cerebrale: cosa le è successo?”

La denuncia è stata presentata per lesioni contro ignoti, nessuna accusa specifica ai medici, ora saranno le indagini a stabilire se sia tutto regolare. “Sono ancora da valutare le cause dell’accaduto ma siamo stati lasciati nel silenzio- spiega ancora il papà- e mia figlia si trova ancora ricoverata e monitorata. Appena è nata ho notato appunto che aveva un livido nella guancia sinistra, che poi è scomparso dopo 5 giorni. Poi, dopo cinque giorni dalla nascita l’emorragia cerebrale e questa situazione attuale: cosa ha causato tutto questo?”. Le domande che si pone la coppia di genitori, giunti al terzo figlio. “Mia figlia non aveva alcuna infezione, perchè è successo tutto questo? Vogliamo delle spiegazioni, capire se c’è stato un errore umano o è stata solo una fatalità”.

La bimba nasce sanissima, ma dopo appena cinque giorni accusa una brutta emorragia cerebrale: ora è ancora in ospedale, e il padre ha deciso di chiedere chiarezza con una denuncia ai carabinieri. La disperazione di una coppia di un paese dell’hinterland cagliaritano, nel Basso Sulcis: “Mia figlia è nata sanissima, senza nessuna infezione- ha raccontato il padre ai carabinieri- è nata a Lanusei a novembre e dopo appena una settimana è stata trasportata al policlinico per una emorragia celebrale. Siamo davanti a 15 giorni di silenzio, ci è stato detto che sono cose che a un neonato possono succedere ma abbiamo notato uno strano livido nella guancia sinistra. Io e la mamma vogliamo solo sapere cosa è accaduto alla nostra bambina”.

Fonte: Casteddu On Line

