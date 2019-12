Sestu, i

ncidente stradale sulla provinciale 8: i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l’auto coinvolta e la sede stradale.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22:45, per un’incidente sulla strada provinciale 8, che collega la statale ex 131 e il comune di Sestu, dove un’auto per cause ancora da accertare è uscita di strada andando a finire sopra un lampione dell’illuminazione pubblica e abbattendolo.

Gli operatori della squadra VVF di pronto intervento all’arrivo sul posto non hanno trovato traccia del conducente ma solo del veicolo. Si è quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, del lampione e della sede stradale.

Sul posto in via precauzionale è stata inviata dal servizio di emergenza del 118 un’ambulanza, e per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. L'articolo Auto si schianta su un lampione a Sestu: nessuna traccia del conducente proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line