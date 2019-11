Cagliari, crash in via Scano tra una Fiesta e una Corsa: cinque i feriti, coinvolti tre bambini. Incidente stradale in tarda serata nel quartiere di Monte Urpinu. Scontro frontale nella via Scano tra una Fiesta che svoltava a sinistra verso la via Vidal e una Opel Corsa che percorreva la via Scano in direzione del Largo Gennari. La Fiesta era condotta da un 21enne di Settimo S. Pietro mentre la Corsa era guidata da un 40enne filippino. Nell’ urto sono rimaste contuse 5 persone; sono state soccorse dal 118 e trasportate in diversi pronto soccorso di altrettanti ospedali cittadini tutti con assegnato codice giallo. Tra loro tre bambini. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

