Alberghiero di Monserrato, i topi ballano nei laboratori di cucina: stupenti pronti alla clamorosa protesta

Alberghiero Gramsci di Monserrato, i topi ballano nei laboratori di cucina: stupenti pronti alla clamorosa protesta. “Lunedì e martedì ci riuniremo all’ingresso della scuola muniti di cartelloni per scioperare insieme contro i topi, sono stati trovati escrementi di topi nei laboratori di cucina, l’igiene in una scuola è molto importante, ma penso che in una scuola alberghiera, dove avviene la preparazione dei cibi debba essere ancora più importante”: così i ragazzi dell’Alberghiero protestano nuovamente per la presenza dei ratti in una scuola così importante, dove l’igiene deve essere la prima regola.

Fonte: Casteddu On Line

