Scontro frontale: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite questa sera, intorno alle 19.30, in uno scontro frontale tra due auto, lungo la strada provinciale a poche decine di metri dal cimitero di Silì. In ospedale sono stati ricoverati anche due bambini che viaggiavano su una Fiat Punto guidata dalla mamma, originaria di Villaurbana. L’auto si dirigeva verso il paese e si è scontrata con una Micra, diretta verso Oristano, a bordo della quale erano due persone originarie di Solarussa.

Fonte: Link Oristano

