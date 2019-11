La Sardegna con Chessa e Solinas alla “Artigiano in Fiera” di Milano: “La nostra offerta ha uno stile unico”

E’ stato inaugurato questo pomeriggio lo ‘Spazio Sardegna’ all’interno della mostra/mercato ‘Artigiano in Fiera’, in programma a Rho Milano Fiera da oggi fino a domenica 8 dicembre. Lo spazio riservato all’Isola è di 1.800 metri quadri, 900 dei quali ‘istituzionali’ creati con cartone ecologico: “Una scelta all’insegna della sostenibilità e della riciclabilità – ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa – Riduce l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di materiali riciclabili al 100%”.

“La nostra è una presenza importante – ha aggiunto l’assessore Chessa – sia nei numeri che nella qualità, con uno stile unico che contraddistingue l’offerta Sardegna in un palcoscenico internazionale come quello della Fiera di Milano, dove sono rappresentati oltre 100 paesi con 3.000 stand. Un’ottima opportunità promozionale che non potevamo perdere, lanciando un messaggio forte e riconoscibile a vantaggio della nostra economia”.

Sono 109 le aziende sarde presenti alla manifestazione in rappresentanza del settore dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare: “Abbiamo voluto supportare fortemente questa iniziativa nell’ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione”.

Prossimi appuntamenti nel 2020: a marzo per “Handwerksmesse” di Monaco di Baviera e ad aprile per la Mostra internazionale dell’Artigianato di Firenze.

“La tradizione e la cultura della Sardegna si concretizzano attraverso i manufatti delle nostre produzioni artigianali che devono essere promosse nel mondo, perché rappresentano l’immagine migliore dell’Isola”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo stamattina all’inaugurazione del padiglione sardo all’interno di “Artigiano in Fiera”, la rassegna dell’artigianato in programma alla fiera di Rho, Milano. “L’artigianato è una risorsa, soprattutto, per il tessuto economico e produttivo della Sardegna ed è indispensabile per la conservazione del nostro “saper fare”, attraverso il quale si tramanda la manualità e l’interpretazione originale delle nostre produzioni artistiche”, ha evidenziato il presidente Solinas davanti agli espositori.

