Cagliari, tutti pazzi per il maxi albero di Natale acceso in piazza Garibaldi: è pioggia di selfie

Centinaia di luci che brillano a intermittenza e, in cima, una stella bianco-oro. Eccolo, il maxi albero di Natale installato dal Comune in piazza Garibaldi a Cagliari, nell’ultimo giorno di novembre. Ed è già pioggia di selfie: tantissimi cagliaritani quasi “in fila” per scattare una foto ricordo. I più felici? I bambini, ovviamente, ma le “luci natalizie” affascinano anche gli adulti.

Non solo albero di Natale: accese anche tutte le luminarie nelle vie del centro: fili di luci gialle con inserti in oro creano un perfetto “tetto luminoso” in tutta via Garibaldi, mente in via Sonnino è un trionfo di festoni bianchi con palle gialle. Il Natale 2019 entra dunque nel vivo: domani toccherà alle 81 casette di Natale sparse tra piazza Yenne, Corso e piazza del Carmine. Dall’otto dicembre, poi, il mare di eventi per nelle vie e nelle piazze nell’attesa del countdown verso la mezzanotte del 25 dicembre.

