Dimagrire con la pasta di legumi e tutti i suoi segreti: lenticchie, ceci, piselli e fagioli doc

La Pasta di L egumi

A cura d i Raffaella A schieri

(@ dietistaMenutrix )

Il mercato alimentare da diversi anni ci ha abituato alla possibilità di scelta dei vari

tipi di pasta per venire incontro a tutte le esigenze legate alla salute: intolleranze,

diabete, celiachia, problemi intestinali e o vviamente obesità e sovrappeso.

Per ogni disturbo possiamo scegliere la pasta più indicata oltre quella più comune di

semola fra la pasta integrale, di kamut , di farro, di soia, di mais accontentand o cosi ,

con i vari condimenti anche il senso del gusto.

Da un paio d’anni invece ha fatto la sua comparsa sugli scaffali dei supermercati la

pasta di legumi (cioè un tipo di pa sta prodotta con farina di legumi). Pas ta di

lenticchie, ceci, piselli, fagioli. Un alimento che si fa not ate molto bene anche

visivamente per i colori insoliti e appariscenti. I forma ti solitamente sono corti poiché

non tengono molto bene la cottura e la consistenza non è paragonabile a quella di

semola ma il sapore merita, cambia in base al legume e si possono creare menù molto

speciali.

Non tutti sanno che la pasta di legumi è nata circa cinque anni fa per il mercato

americano da sempre grande consumatore di proteine animali e bisognosi quindi di

introdurre proteine vegetali. L’effetto sul mercato è stato positivo e siccome da

sempre gli Stati Uniti sono l’apri porta mondiale per le novità e le possibile

tendenze alimen tari che anche in Europa e Italia sono nati i primi produttori ed

esportatori. Di questo prodotto.

Da un punto di vista ambientale l’impatto per produrre questo alimento è altamente

ridotto , considerando l ‘intera filiera di produzione è un prodotto considerando

ecocompatibile. Inoltre seminare legumi in rotazione con altre colture aiuta ad

arricchire terreni impoveriti .

Dal punto di vista nutrizionale questo tipo di pasta si colloca nel reparto “senza

glutine” quindi ideale per i celiaci ma il valore nutrizionale è di grande interesse per

tutti. E’ ipocalorica, inoltre l a pasta di legumi contiene circa il 20% di proteine

contro il 10%, in media, della pasta di semola. Le proteine dei legumi, come quelle

dei cereali, non sono considerate di alto valore biologico perché sono carenti in

alcuni amminoacidi essenziali, questi, però possono essere facilmente recuperati

durante la giornata consumando cereali. Inoltre l’indice glicemico della pasta di

legumi è più basso, mentre il tenore di fibra (intorno al 5-10%) è più alto della pasta

di sem ola, a meno che non consideri quella integrale. E’ chiaro che la pasta di

legumi non dovrà e potrà sostituire del tutto quella di semola ma variare

settimanalmente porta un contributo in termini di salute individuale e ambientale.

Per la cottura è meglio scolarla molto al dente, mentre è sconsigliato gratinata al

forno. Se ne avanza in frittata è veramente gustosa. I condimenti ideali sono con tut te

le verdure o semplicemente al pomodoro o di mare con il pesce spada. Con il ragù di

carne non rende molto. I formaggi ideali da abbi nare sono quelli più stagionati cosi

come le noci per la frutta o avocado

L’unico vero difetto di questo tipo di pasta è il costo. Rispetto a quella di semola, in

certi negozi specializzati, può anche costare 15/16 euro al kg. I costi cosi elevati

sono dovuti al fatto che la materia prima costa di più rispetto alla semola e anche al

fatto che per produrre queste farine vengono scartate la metà dei legumi acquisiti

poiché per produrre le farine i legumi devono essere in ottimo stato senza difetti.

Inoltre la domanda del mercato italiano, essendo ancora ridotta e di nicchia, non

permette un abba ssamento dei prezzi.

In ogni caso è sempre meglio investire in salute e provarla questa pasta. Facendo

bene attenzione alla etichetta dove dovrà esserci scritto “senza additivi” prodotta

esclusivamente con farine di legumi altrimenti si sta acquistando una imitazione

scadente priva dei requisiti nutrizionali ed ecocompatibili sopra descritti.

Fonte: Casteddu On Line

