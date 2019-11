Per i soldi della droga picchiava la madre, che lo denuncia: allontanato

Da qui la misura cautelare disposta dalla procura della repubblica di Oristano ed eseguita dalla locale squadra mobile: il ragazzo è stato allontanato dalla casa familiare. Dovrà star lontano dai congiunti e, senza precisa autorizzazione del giudice, non potrà più far rientro nella sua abitazione, pena una aggravio della misura cautelare a suo carico che potrà essere tramutata anche nella detenzione in carcere in attesa del processo.

Secondo quanto riferito dalla polizia il diciottenne da quasi due anni maltrattava la mamma, che, dopo aver cercato prima di coprire le responsabilità del figlio, si è rivolta poi agli investigatori della sezione specializzata sui reati contro donne e minori della questura di Oristano. La donna ha raccontato di minacce e aggressioni violente rivolte nei suoi confronti dal giovane, specie quando si rifiutava di dargli i soldi che, puntualmente, venivano utilizzati per acquistare dello stupefacente di cui il lo stesso figlio non poteva più fare a meno.

Fonte: Link Oristano

