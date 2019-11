Una grande festa per gli anziani apre le celebrazioni del Natale a Solarussa

Ricco cartellone di eventi per trascorrere le feste in comunità Con una grande festa per gli ultrasessantenni del paese, si apre domani, domenica 1° dicembre, a Solarussa il ricco cartellone di eventi della rassegna “Aspettando… il Natale”, promossa anche quest’anno dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco e le associazioni locali. “Oltre 150 persone hanno aderito alla festa, quindi una buona rappresentanza per gli ultra sessantenni locali”, spiega con soddisfazione il sindaco del paese, Mario Tendas. “Si tratta della prima di ben 14 iniziative che rientrano nel programma di attività inserite nel calendario “ Aspettando….il Natale”. “Lo scopo prioritario”, continua il sindaco del paese, “è quello di mettere insieme il mondo associativo, composto da Pro Loco, Parrocchia e associazioni e comitati, con l’obiettivo di creare Comunità”. “Mantenendo fede a questo principio”, spiega Tendas, “anche l’iniziativa di domani prevede la messa presso la parrocchia di Dan Pietro Apostolo, quindi l’aperitivo e il pasto, preparato dai soci volontari della Pro loco”.

“All’iniziativa”, afferma ancora il primo cittadino di Solarussa, “stanno collaborando attivamente anche i quattro ragazzi che stanno facendo servizio civile”. La festa prosegue nel pomeriggio con l’intrattenimento musicale di canti e balli sardi aperto al pubblico, che potrà aggregarsi e far festa con le persone “più mature del paese”. “L’amministrazione comunale, e nello specifico l’assessore ai servizi sociali, Rita Casu”, dice ancora il sindaco di Solarussa Mario Tendas, “hanno pensato anche alle persone impossibilitate a partecipare per via delle precarie condizioni di salute. A loro verranno comunque consegnati a domicilio alcuni dolcetti sapientemente prodotti dalle laboriose mani dei soci della Pro loco” Dopo la festa per gli ultrassessantenni del paese, il calendario prosegue con eventi che spaziano dalla musica, al teatro, dalle letture agli eventi più specificatamente dedicati al periodo natalizio, come la realizzazione del presepe, il mercatino e l’arrivo di Babbo Natale. Immancabile anche quest’anno la rassegna della Motobefana, con l’arrivo della vecchina in sella alla moto. Il prossimo appuntamento sabato 7 dicembre con il concerto di un coro gospel, a cura dell’Amministrazione comunale. Domenica, 8 dicembre, spazio al teatro, con la commedia dialettale sarda “In cicca de traballu”, a cura dell’associazione Presidenti San Gregorio e dell’Amministrazione comunale. Nella stessa giornata, come da tradizione, sarà allestito il presepe, a cura della Pro loco, della parrocchia di Solarussa e delle associazioni locali. Si potranno, inoltre, acquistare i primi regali nel mercatino natalizio, allestito grazia al Comitato San Pietro Apostolo – Leva 1980. Le letture animate per i più piccoli saranno protagoniste nella giornata di mercoledì, 11 dicembre. L’appuntamento è curato dalla biblioteca comunale. Domenica 15 dicembre farà da padrona la poesia, con “Musas e Terras: Poesias Otadas e a Repentina, a cura del Coordinamento Campos e dell’Amministrazione comunale. Ci sia avvicina al Natale, mercoledì 18 dicembre, con la manifestazione “Magia del Natale in Biblioteca” e sabato 21 dicembre con il concerto del “Coro di Bosa”. Babbo Natale arriverà a Solarussa domenica 22 dicembre per la visita ai presepi rionali. L’iniziativa è curata dalla Pro loco. Il 23 dicembre insieme a Babbo Natale i più piccoli potranno svolgere diverse attività ludiche, insieme a Giulia Spanu. L’anno nuovo si apre sabato 4 gennaio con l’esibizione dei cori parrocchiali, manifestazione curata dal Coro parrocchiale di Solarussa e dalla Parrocchia. Il sipario cala sul ricco calendario di appuntamenti con la Motobefana, manifestazione solidale tre le più attese in provincia di Oristano, promossa dall’Associazione Bad Biker. Durante la giornata, infatti, saranno raccolti giochi e abbigliamento, in buone condizioni, ma anche alimenti, per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà. “Aspettando… il Natale” a Solarussa è organizzata dal Comune di Solarussa, in collaborazione con la Pro loco, la Parrocchia, i Comitati e le Associazioni del paese. (Informazione promozionale) Sabato, 30 novembre 2019 L'articolo Una grande festa per gli anziani apre le celebrazioni del Natale a Solarussa sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano