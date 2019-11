Al De Castro di Oristano è nato il presidio dell’associazione “Libera”

“Tanti i tesseramenti”, prosegue sempre il preside Tilocca, “tra i docenti e gli studenti. Abbiamo ricevuto dal regionale circa una settantina di tessere, dopo questo incontro ne richiederemo altre. Tra i tesserati, diversi studenti della quinta ginnasio, che si sono impegnati a proseguire questo percorso anche negli anni successivi. Ora, il prossimo appuntamento sarà per il 21 marzo dove siamo stati invitati a Palermo per la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

“Margherita Asta”, spiega il preside Pino Tilocca, “ha raccontato agli studenti la storia della sua famiglia, ma anche il suo grande impegno nell’associazione e come, allo stesso tempo, in “Libera” abbia sempre trovato un grande sostegno da parte di tutti. E’ stato un incontro molto formativo e partecipato quello di oggi”.

Fonte: Link Oristano

