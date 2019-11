I nove corti finalisti a “Visioni Sarde”, in proiezione a Oristano

Il progetto “Visioni Sarde nel Mondo” ha come obiettivo quello di diffondere le opere cinematografiche in più continenti attraverso la rete dei circoli sardi, degli Istituti Italiani di Cultura, dei Comites e della Società Dante Alighieri grazie ai contribuiti della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro.

“Visioni Sarde” si propone di promuovere e valorizzare il mondo del cinema sardo. La rassegna, nata nel 2004, ad oggi, rappresenta un’importante vetrina per il cinema di qualità prodotto in Sardegna, dove i giovani talenti sardi vengono scoperti e valorizzati, permettendo loro di raggiungere anche un pubblico più vasto non solo nazionale, ma anche internazionale.

I nove corti finalisti al concorso cinematografico “Visioni Sarde” verranno proiettati lunedì, 2 dicembre, dalle ore 17,30, all’Unla. L’evento è organizzato da Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia) e il Centro servizi culturali Unla di Oristano. Tutti i film saranno sottotitolati in inglese e la durata della proiezione sarà di un’ora e 50 minuti.

Fonte: Link Oristano

