Il nuovo cd di Cesare Cremonini prende vita, grazie a un oristanese

La copertina del cd che prende vita: questo l’ultimo progetto del cantautore Cesare Cremonini, che per il suo nuovo disco “Cremonini 2C2C the best of”, non ha voluto impressionare solo con la musica. La copertina del Cd riesce infatti, tramite un’applicazione, a creare forme e fantasie differenti, che si muovono e “saltano fuori” dal cofanetto. A realizzare questo gioco di animazioni, attraverso la realtà aumentata, un oristanese: Marco Meloni, grafico ed motion designer.

Nella vita e nel lavoro conosciuto come Johnny Ryall, Marco Meloni ha 31 anni e da due lavora nello studio d’animazione milanese Alkanoids.

“Nel mio lavoro mi sono occupato principalmente di contenuti animati per la televisione”, racconta. “Ho lavorato per Rai, Mtv Olanda e programmi vari come Matrimonio a prima vista o Chef Rubio”.

“Nell’ultimo periodo, nello studio dove lavoro, abbiamo iniziato a sperimentare la realtà virtuale, tramite l’App Aria. I miei capi hanno poi deciso di provare a usare la realtà aumentata anche nelle copertine dei Cds. Il progetto “This Cover” è piaciuto all’etichetta discografica Universal e da lì siamo arrivati a Cesare Cremonini”.

Ma come funziona questa animazione? “Se tu apri l’applicazione e inquadri un’immagine che l’app riconosce, come quella della copertina di Cremonini”, spiega Marco Meloni, “questa si collega a un contenuto animato, che tu puoi vedere nello schermo del tuo cellulare. Questo contenuto è come sovrapposto all’immagine, per cui si muove come tu ti muovi con il tuo device, ma rimane ancorato a quell’immagine, in questo caso la copertina. Il contenuto è poi aggiornabile, quindi può cambiare nel tempo”.

Qui sotto potete vedere anche voi.