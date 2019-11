Dicembre letterario: a Sarroch ”Un tè con Jane Austen”

Oggi alle 17. 30 nella prestigiosa Villa Siotto, in pizza Repubblica a Sarroch ”Un tè con Jane Austen”. L’esperta Flora Sicbaldi condurrà i partecipanti, attraverso la degustazione del tè, racconti e musica, in un salotto di fine Ottocento. Gli abiti regency richiesti per l’occasione contribuiranno a ricreare le suggestive atmosfere del passato. L’appuntamento nell’ambito della rassegna Dicembre Letterario.

”Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo” così diceva Gianni Rodari a cui è dedicata la quinta edizione del Dicembre Letterario organizzata dall’associazione Il Club di Jane Austen Sardegna, in collaborazione con i Comuni di Villacidro, Cagliari, Sassari, Nuoro, Sarroch e San Gavino Monreale. Un percorso itinerante che unisce e coinvolge le sedi del circolo letterario che, con le sue cinquecento iscritte, è il circolo letterario femminile più grande d’Italia. Numerosi gli appuntamenti: incontri, laboratori, concerti, tour e rievocazioni che dal 29 novembre al 22 dicembre permetteranno l’incontro e la discussione fra autori e lettori. Incontri attraverso i quali incentivare non solo la lettura, ma anche la condivisione di saperi, riflessioni critiche e opinioni.

Sono due gli appuntamenti del Dicembre Letterario nel Comune di Sarroch. Il prossimo si terrà venerdì 6 dicembre alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale. Cristina Caboni presenta che il suo nuovo romanzo ”La casa degli specchi”, in compagnia di Giuditta Sireus.

Fonte: Casteddu On Line