Ripulire la spiaggia di Giorgino dai rifiuti. E’ il desiderio di Antonio Piludu, pensionato cagliaritano. Una vita di lavoro e tanti sacrifici come muratore ma, oggi ha settant’anni ha tanto tempo libero e vorrebbe impiegarlo per aiutare la sua comunità. Insomma di stare con le mani in mano, proprio non ne vuole sapere.

“Insieme a mia moglie – racconta – spesso facciamo lunghe passeggiate in questo bellissimo posto tanto amato dai cagliaritani. Purtroppo però la zona è spesso invasa da rifiuti plastici. Ho tanto tempo a disposizione da quando non lavoro più e vorrei mettermi a disposizione per aiutare rimuovendo questi rifiuti.”

Piludu si è proposto all’amministrazione comunale con una lettera nel quale si mette a disposizione, ma ancora non ha ricevuto risposte. “Oltre alla buona volontà, -dice -, ho un furgone, ma avrei bisogno dei sacchi per raccogliere i rifiuti e dell’autorizzazione e l’indicazione su dove conferirli”.

L'articolo Il desiderio di Antonio, pensionato cagliaritano: “Ripulire Giorgino dai rifiuti, ho scritto anche al Comune” proviene da Casteddu On line.