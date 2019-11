Miglior resort al mondo: il Forte Village riconferma il prestigioso riconoscimento

É il Forte Village il vincitore del prestigioso riconoscimento “ World’s Leading Resort ” ricevuto in occasione dell’attesissima cerimonia di gala dei World Travel Awards 2019 tenutasi presso la Royal Opera House Muscat in Oman il 28 Novembre 2019. Al premio, riconfermato per ben 22 anni consecutivi, a testimonianza dell’unicità del resort nel settore dell’ospitalità a livello mondiale, si aggiungono i due titoli di World’s Leading Sports Academy 2019 e World’s Leading Sports Resort 2019 , un tributo alla sua offerta sportiva senza pari.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.