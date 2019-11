Il Comune chiede aiuto per la video sorveglianza, ma i cittadini non rispondono Questa sera a Oristano solo una decine di persone alla presentazione del progetto

“Anni fa”, spiega il sindaco Andrea Lutzu, “dopo i fatti di Torangius e di altre situazioni critiche, chiedemmo un grosso finanziamento al Ministero degli Interni di 600 mila euro. Purtroppo ottenemmo solo 200 mila dalla Regione che nella fase progettuale, ieri nella giunta abbiamo approvato il progetto di implementazione della video sorveglianza tradizionale mettendo alcune telecamere nel quartieri di Torangius, nelle frazioni e in altri luoghi sensibili. Con questo progetto pilota, noi invece chiediamo ai cittadini di collaborare attivamente con noi, di darci una mano per un risultato migliore”.

Fonte: Link Oristano

