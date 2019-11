Il Psd’Az alla giunta Truzzu: “Sono inutili e pericolose: basta piste ciclabili a Cagliari”

Stop alle piste ciclabili a Cagliari. “E’ finito il tempo delle piste ciclabili e della viabilità creativa. Ora contano i cittadini”. Così nella propria pagina Facebook il capogruppo Psd’Az in Consiglio comunale Roberto Mura che esprime totale contrarietà alle nuove piste ciclabili “che hanno già ampiamente dimostrato la loro inutilità, soprattutto in via Dante e in via Is Mirrionis, dove rappresentano più un rischio che un’opportunità di mobilità sostenibile”.

Chiari il messaggi dei sardisti all’esecutivo di Truzzu che non ha fermato i lavori per la realizzazione delle nuove piste. “La nostra maggioranza”, sostiene Mura, “è stata eletta per dare un forte segno di discontinuità nei confronti del passato e lo deve dare, anche nella viabilità cittadina. I progetti ereditati ci pongono davanti a scelte necessarie per quanto difficili. Ma la volontà popolare vale più dei lasciti di chi non si è accorto che il tempo della viabilità creativa è finito. Mettiamo al primo posto i cittadini e i loro bisogni quotidiani”

