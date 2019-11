Tante fiaccole a Ghilarza per accendere la speranza di una sanità migliore Questa sera l’attesa manifestazione in difesa dell’ospedale Delogu e dei presidi del territorio

Alcune centinaia di persone hanno preso parte stasera alla “Fiaccolata di lotta per illuminare la notte dell’Ospedale Delogu”. Una gran folla di partecipanti si è stretta idealmente con le luci delle fiaccole intorno al perimetro dell’Ospedale, quasi idealmente a circondare in un unico abbraccio la struttura ospedaliera, la cui vita è messa seriamente in pericolo dalla chiusura di tanti importanti servizi, ultimo dei quali il Pronto Soccorso.

La manifestazione ha preso il via davanti all’Auditorium comunale. Il portavoce del Comitato Raffaele Manca ha ricordato i tanti motivi della protesta e ha chiesto con forza la riapertura immediata e sicura del Pronto Soccorso. Manca ha ribadito che la politica regionale deve passare dalle parole ai fatti e ha sottolineato come le 14.000 firme raccolte dal Comitato rappresentino la richiesta delle popolazioni dell’Alto Oristanese per una sanità efficiente.

Durante il corteo è stata intonato il brano “Prucurare e moderare”.