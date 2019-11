In silenzio per “urlare” basta all’inquinamento: i ragazzi del F.F.F tornano in piazza

Il flash mob organizzato dal movimento cittadino. Le foto e il video

I ragazzi del Friday For Future cittadino, movimento contro i cambiamenti climatici ispirato a Greta Thunberg, sono tornati in piazza. In occasione del 4° sciopero globale per il clima, hanno organizzato un flash mob, che univa la protesta per i cambiamenti climatici a quella per l’eccessivo consumismo, esasperato dai forti saldi del black friday.



Il flash mob ha preso vita in Piazza Roma: addobbati con materiali plastici e di rifiuto (come bottiglie e lattine) i ragazzi si sono presi per mano e hanno fatto due minuti di silenzio. Una protesta silenziosa che però “urlava” una maggiore attenzione verso il globo e i propri acquisti. Con loro anche un manichino vestito di microplastiche.

“L’azienda tessile”, ha ricordato Raffaele Cocco, uno degli organizzatori, “è la seconda industria per emissioni di Co2 al mondo”.