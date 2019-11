Paura a Cagliari, va a fuoco una terrazza in via Pitzolo: evacuato un palazzo

Paura a Cagliari per un incendio in via Pitzolo. In fiamme una terrazza al terzo piano di un edificio. Il fumo ha invaso il vano scala del condominio. Gli abitanti del quarto piano dell’immobile sono stati allontanati dei Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Nessun ferito. Danni solo al terrazzo e alle verande vicine. In serata gli abitanti sono rientrati nelle proprie abitazioni.

