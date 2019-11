Cagliari, lo spacciatore di Castello col tesoro a casa dei genitori: 150mila euro sotto il letto

Vadilonga fu trovato con 18 dosi di cocaina nel rione di Castello. Nel garage 15 kg di hashish suddivisi in panetti nascosti in uno scooter e bilancini di precisione. A casa sua altri 100 grammi di cocaina e il denaro dell’attività illecita: 64 mila euro. L’uomo venne arrestato a portato nel carcere di Uta.

Il padre dell’arrestato, un disoccupato 61 enne, inizialmente si è finto sorpreso per poi ritrattare e dichiarare che fossero i propri. L’enorme disponibilità di contanti conferma che il 37enne fosse un importante fornitore per gli spacciatori di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line

