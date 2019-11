Voli low cost, nuova rotta di Ryanair da Alghero a Milano

“Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta Alghero a Milano Malpensa, che sarà operativa a partire da marzo con quattro voli a settimana, come parte della nostra programmazione estiva 2020”, ha dichiarato Chiara Ravara di Ryanair , “ I viaggiatori in partenza da Alghero possono ora prenotare voli su 13 rotte fino a ottobre 2020″.

Per celebrare questa nuova rotta, Ryanair ha lanciato una vendita di posti con uno sconto fino al 20% sui voli attraverso il suo network europeo per viaggiare da oggi fino alla fine di gennaio 2020, che dovranno essere prenotati entro domenica (1 dicembre), esclusivamente sul sito Ryanair.com.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.