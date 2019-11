A Cagliari Reggimento logistico"Sassari"

Cagliari pedina di supporto logistico della Brigata Sassari. Il nuovo Reggimento è stato costituito l'1 novembre scorso nella caserma Attilio Mereu, dove questa mattina è avvenuto il giuramento alla Bandiera di guerra del disciolto battaglione Cremona, che fu a lungo di stanza in Sardegna durante il secondo conflitto mondiale. Presenti il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, il comandante della Sassari Andrea Di Stasio e il capo delle Forze operative Sud, generale di corpo d'armata Rosario Castellano.

La costituzione e conseguente alimentazione del Reggimento con sede a Cagliari, rientra nella più ampia trasformazione del supporto logistico delle forze operative dell'Esercito e consentirà alla Brigata Sassari di avvalersi di un reparto che vedrà il suo progressivo implementarsi, così da consentire la piena operatività delle singole unità in fase di costituzione. In questo modo si potrà disporre in Sardegna di un Reggimento in grado di garantire il supporto in qualsiasi situazione in cui la Sassari verrà chiamata a svolgere i compiti a lei assegnati.

Un anno e mezzo fa era stato, invece, costituito a Nuoro il distaccamento del 152° Reggimento fanteria. "Due traguardi importanti - ha sottolineato il gen. Di Stasio - raggiunti grazie all'impegno corale, insostituibile e tenace portato avanti negli anni da tutti gli attori istituzionali della Sardegna e nazionali". Novità in vista per i 'Dimonios' sardi. "Oltre a garantire la massima autonomia logistica ed operativa della Brigata, la costituzione di questo nuovo Reggimento - ha annunciato il gen. Castellano - consentirà a tanti militari sardi effettivi ad altre unità dell'Esercito dislocate nella Penisola di fare rientro in Sardegna e contribuire a rafforzare la Sassari".

Dal sottosegretario Calvisi parole di apprezzamento per il nuovo Reggimento. "Assicurerà - ha sottolineato - il proprio quotidiano impegno al servizio del Paese e dei cittadini nelle missioni internazionali e in ogni altra occasione cui saranno chiamati a dare il loro supporto".