Marina Family Friendly, famiglie cagliaritane e straniere tutte insieme nel nome dell’integrazione

Il programma variegato e nutrito della rassegna è stato presentato questo venerdì 29 novembre, con una conferenza stampa convocata per l’occasione all’Hostel Marina. Un concentrato di seminari, atelier artistici e incontri formativi che vanno dall’esperienza del teatro sociale, agli incontri sull’intercultura e il dialogo. Fino agli eventi rivolti alle donne e ai più giovani.

Per 6 mesi il quartiere storico di Marina, cuore pulsante del Capoluogo sardo, si trasformerà in una fucina di saperi e laboratori. Obiettivo: creare una rete di supporto, integrazione e nuove forme di conoscenza tra famiglie di tutte le culture.

“Il progetto nasce con l’auspicio che si crei una rete di accoglienza sempre più fitta. L’incontro col diverso smuove e incide sui sentimenti individuali e sociali”, ha detto Stefania Russo, presidente della Onlus “Si Può Fare” a cronisti e cittadini che stamattina si sono raccolti nella sala delle riunioni dell’Hostel Marina. “La scelta di questo quartiere non è stata casuale – ha aggiunto – perché rappresenta una delle zone più multietniche della città”.

All’incontro hanno preso parte anche Gisella Congia, coordinatrice della rassegna e Enrica Porcu, vice presidente dell’associazione Efys.

Fonte: Casteddu On Line

