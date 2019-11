A Cagliari “esplode” il Natale, luminarie accese da San Benedetto a Sant’Avendrace

Come un lunghissimo “fiume colorato”, dal centro alla periferia di Cagliari, inclusa Pirri. A Cagliari il Natale 2019 inizia prima: il Comune ha già definito tutte le strade e piazze addobbate con le luminarie. La data dell’accensione? Sabato trenta novembre. E le novità non mancano: per la prima volta, infatti, tutti i mercati civici avranno file di luci e palle colorate appesi alle pareti esterne, compreso quello di Santa Chiara a Stampace. Natale “garantito” anche in via Is Mirrionis e viale Sant’Avendrace. “Esprimo grande soddisfazione per aver esaudito tutte le richieste pervenute fino ad oggi in assessorato”, afferma Alessandro Sorgia, assessore comunale delle Attività produttive. “La città di Cagliari sarà ancora più illuminata rispetto al passato”. Ecco, di seguito, l’elenco completo delle strade illuminate dalle luminarie.

Corso Vittorio Emanuele; piazza Yenne, via Sassari, piazza del Carmine, via Roma, via Sant’Efisio, via Azuni, largo Carlo Felice, via Baylle, via Dettori, piazza Savoia, piazza Aramu, via Sardegna, via Napoli, via Barcellona, piazza San Sepolcro, via Concezione, portico Sant’Antonio, via Manno, via Mazzini, via Garibaldi, via Sulis, piazza San Giacomo, piazza Costituzione, piazza Garibaldi, via Einaudi, via dei Mille, via Millelire, via Tola, via Sonnino, via XX Settembre, via Paoli, via Puccini, via Dante, via Alghero, piazza Carlo Alberto, via Lamarmora, via Cadello, via Campania, via Is Mirrionis, viale Sant’Avendrace, piazza Italia, via Italia, via riva Villasanta, via Balilla, via Santa Maria Chiara, mercato di San Benedetto, mercato di Is Bingias, mercato di Santa Chiara, mercato di Sant’Elia, mercato di via Quirra. Nei giorni successivi al trenta novembre verranno accese le luminarie anche in via Coco Ortu, via Pacinotti, via San Benedetto, piazza Gramsci, via Carrara, via Lo Frasso, via Petrarca, piazza Sant’Efisio. Il Comune ha aiutato a far installare le luminarie, con un contributo economico, i commercianti di via Angioi, via Cavaro, via Orlando, via Pergolesi, via Tiziano, via Monti, viale Bonaria, via Colomba Antonietti.

L'articolo A Cagliari “esplode” il Natale, luminarie accese da San Benedetto a Sant’Avendrace proviene da Casteddu On line.