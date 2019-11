Alessio Marotto è il nuovo coordinatore regionale del Centro Democratico

La Segretaria nazionale Rebuffoni: “Con lui lavoreremo per rendere ancora più forte la nostra proposta politica”



Alessio Marotto è il nuovo coordinatore regionale per la Sardegna di Centro Democratico. A rendere nota la nomina è il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni.

Marotto, consulente finanziario di 38 anni di Cagliari, impegnato in Centro Democratico da sempre, in passato è stato anche assessore al Comune di Monastir. In seguito al nuovo incarico regionale, entra a far parte anche del Consiglio Nazionale di Cd.

“La Sardegna è da sempre una regione strategica per Centro Democratico”, dichiara in una nota Margherita Rebuffoni, il segretario nazionale di Cd, “Uno dei nostri più qualificati parlamentari della passata legislatura, Roberto Capelli, viene dall’Isola. E sempre in Sardegna abbiamo eletto una consigliera regionale come Anna Maria Busia e molti importanti sindaci e consiglieri comunali. Con Alessio Marotto nel ruolo di coordinatore lavoreremo per rendere ancora più forte la nostra proposta politica sempre nell’ottica di rilanciare l’area di centrosinistra a cui continuiamo a guardare con convinzione”.

Venerdì, 29 novembre 2019

