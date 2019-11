Solinas terz'ultimo tra i governatori

(ANSA) - CAGLIARI, 29 NOV - Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, è al terz'ultimo posto nella classifica di gradimento dei governatori stilata da Swg. Nella classifica guidata dal governatore del Veneto Luca Zaia, seguito da Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna, Solinas occupa la 14/a posizione su 16 Regioni (non sono stati interpellati Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). L'efficacia dell'operato dei presidenti delle Regioni è stata fotografata da Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia. Solinas, leader del Psd'Az alleatosi con la Lega, è stato eletto nel febbraio scorso con il centrodestra e partecipa per la prima volta a questo sondaggio. In fondo alla classifica c'è Mario Oliverio, presidente della Calabria dove si tornerà alle urne all'inizio del prossimo anno.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.