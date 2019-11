L’accabadora arriva al teatro di Paulilatino, con “Duennas”

Ultimo appuntamento della rassegna “Teatro d’Autunno”

Serata conclusiva della rassegna “Teatro d’Autunno” al teatro Grazia Deledda di Paulilatino. Appuntamento per domani, alle ore 19, con la compagnia Theandric che presenterà “Duennas – Storia di una donna tra magia e musica”. La regia è di Maria Virginia Siriu, le musiche dal vivo di Gavino Murgia e gli interventi di arte visiva a cura di Batash.

Tratto dal romanzo “Addia” di Paola Alcioni e Antoni Maria Pala, lo spettacolo racconta della vita di un’isolana del 1500. La protagonista è “maista de partu, bruxia, accabadora”, colei che aiuta ad entrare e uscire dalla vita, guidata da un sentimento di pietà. Per questo viene accusata di stregoneria, incarcerata dall’Inquisizione e poi liberata dai suoi conterranei.

“Nella messa in scena prende vita la partitura di “physical theatre” con la musica eseguita dal vivo dal sassofonista Gavino Murgia, artista affermato a livello internazionale, che si contraddistingue per la ricerca tra tradizione e innovazione. L’elemento teatrale e musicale viene poi esaltato dal video in cui scorrono immagini della Sardegna medievale con le sue architetture e la bellezza dei paesaggi naturalistici.

La ricerca linguistica si fa estetica e porta in scena il sardo, con funzione non solo poetica: la lingua madre è qui difesa e salvaguardia della cultura indigena rispetto all’omologazione allo straniero conquistatore, nel Medioevo così come oggi di fronte al fenomeno della globalizzazione”.

Venerdì, 29 novembre 2019

