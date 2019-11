A Ghilarza due appuntamenti tra collezioni, archivi musicali e pane cerimoniale

Torna la rassegna “Non solo incontri di musica popolare”

Torna la rassegna”Non solo incontri di musica popolare”, giunta alla 24^ edizione. Il programma di quest’anno è dedicato agli archivi e alle collezioni, organizzato dal Gruppo Onnigaza, in collaborazione con il Labimus dell’Università di Cagliari, il laboratori interdisciplinare sulla musica, l’Istituto Superiore Etnografico e il Centro servizi culturali di Oristano.

Gli appuntamenti si terranno sabato 7 e domenica 8 dicembre a Ghilarza. Sabato 7 nei locali della Torre Aragonese, dalle 16.30 si parlerà di archivi e collezioni, pubblici e privati, che custodiscono preziosi capi dell’abbigliamento tradizionale sardo. Franca Rosa Contu, Responsabile del Settore Musei dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico parlerà delle collezioni di abiti tradizionali del Museo del Costume di Nuoro, il maggiore museo etnografico della Sardegna, mentre Oscar Sanna, collezionista e presidente dell’Associazione Culturale Sant’Andrea di Gonnesa, racconterà della sua collezione privata di abiti tradizionali gonnesini. Durante l’incontro verranno proiettate immagini sull’argomento e sarà possibile vedere capi originali provenienti dal Sulcis Iglesiente.

Domenica 8 dicembre, sempre nei locali della Torre Aragonese dalle ore 16,.30, il tema sarà quello dei documenti della musica di tradizione orale custoditi in diversi archivi pubblici e privati. Ignazio Macchiarella, professore di Etnomusicologia e direttore del Labimus dell’Università degli Studi di Cagliari, introdurrà l’argomento parlando del valore delle fonti orali. Per approfondire l’argomento degli archivi sonori interverranno Marco Lutzu, ricercatore di etnomusicologia dell’Università degli Studi di Cagliari, che parlerà di musica di tradizione orale e archivi in Sardegna; Diego Pani, etnomusicologo, parlerà di altri centri di documentazione e, in particolare, del progetto dell’Isre per un archivio sonoro; mentre Marcello Marras, direttore del Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, interverrà per parlare dell’ArcOrAu, Archivio Oristanese Audiovisivi consultabile presso lo stesso Centro Servizi Culturali, che raccoglie documenti sonori del patrimonio musicale dei paesi della provincia di Oristano.

Nelle stesse date, nei locali dell’Agorà in piazza San Palmerio, dalle 10, sarà possibile visitare un’esposizione di pani cerimoniali ghilarzesi: cocois de angulla, rughitas, su bàculu de Santu Macàriu e altri pani presentati nel loro contesto tradizionale e anche in alcune insolite interpretazioni.

Venerdì, 29 novembre 2019

L'articolo A Ghilarza due appuntamenti tra collezioni, archivi musicali e pane cerimoniale sembra essere il primo su LinkOristano.it.