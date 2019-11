La linea di gioielli DoDo arriva a Oristano

Il brand di gioielli DoDo, che quest’anno ha festeggiato i 25 anni, arriva a Oristano, in esclusiva da Sotgiu Gioielli, la storica gioielleria nella centralissima via Tirso al civico 62, sempre al passo con i tempi e le tendenze. Una novità importante per chi ama i gioielli alla moda, preziosi e al tempo stesso facili da indossare, ma anche per chi, in vista delle prossime feste di Natale, è della ricerca del regalo originale.

L’esordio nelle provincia di Oristano dei preziosi della maison fondata nel 1994 dalla rinomata casa orafa Pomellato, avverrà con un evento esclusivo proprio nel punto vendita di Sotgiu Gioielli.

Domenica prossima, 1° dicembre, a partire dalle 17.30 saranno presentati il brand e le sue linee di gioielli che prendono il nome dal leggendario DoDo dell’Isola di Mauritius, simbolo evocativo di un’estinzione che avrebbe potuto essere evitata se gli uomini avessero mostrato un maggiore rispetto per la natura.

Particolarmente apprezzati dai giovani, ma non solo, i gioielli e i famosi charm DoDo sono una combinazione di metalli preziosi, quali oro, argento e pietre di colore, provenienti da fonti sostenibili con l’alto know-how artigianale e la creatività del design italiano.

Ispirati spesso agli animali, i ciondoli, e in generale i gioielli DoDo, possono essere donati e ricevuti come messaggio di amore o di amicizia. Spiritoso o dolci e romantici, aiutano chi lo indossa, o chi li regala, a esprimere i sentimenti. Quelli DoDo sono open jewel, realizzati su misura, abbinando i vari elementi della sua collezione. Dodo è unisex e multi generazionale.