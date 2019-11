Cagliari, contributi per il diritto allo studio: c’è ancora tempo per presentare domanda

C’è tempo sino al 15 dicembre 2019 per fare domanda per l’Assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (L.448/98), anno scolastico 2019/2020, e delle borse di studio (L.R. 5/2015), anno scolastico 218/2019).

La riapertura del termine di scadenza inizialmente fissato al 15 novembre, è stato disposto dalla determinazione n. 8401/2019 a firma del dirigente del Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport.

Il bando, la modulistica per fare domanda e la determinazione di riapertura dei termini di scadenza, sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del comune di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line