Launeddas ed elettronica sul palco di “Domenica in concerto”

Penultimo appuntamento con la rassegna promossa dall’Ente Concerti di Oristano

Domenica a Oristano il penultimo appuntamento della X Rassegna “Domenica in concerto” con lo spettacolo Tradizione e modernità del MiniM Ensemble composto da Gaetano Costa (sassofono), Gioacchino Comparetto (flauto dolce), Riccardo Sarti (live electronics), Michele Deiana (launeddas). Un concerto che unisce la tradizione alla modernità, infatti i suoni antichi delle launeddas danno il via ad elaborazioni con il live electronics che è pure presente nei brani con il sax, il flauto dolce e le piccole percussioni. Un concerto che stupisce ed intriga per le capacità del compositore nella commistione dei suoni e dei generi compositivi, come il Canone.

Appuntamento alle 18, nella Sala “S. Pio X” del Museo Diocesano Arborense.

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con gli Amici della Musica di Cagliari e il Museo Diocesano Arborense e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Questo il programma.

Tradizione sarda suonata per launeddas mediana a pippia

Lucio Garau: Canoni (1992) per flauti dolce e sistema di ritardo

Tradizione sarda suonata per launeddas punto d’organo

Lucio Garau: Contrappunto (2009) per sassofono tenore e live electronics

Il costo dei biglietti è di 8 euro quello intero e 5 euro soci e under 18. Botteghino il giorno del concerto dalle 17, al Museo.

Venerdì, 29 novembre 2019

