L’Ente Risi trova l’accordo col Comune di Oristano: via libera all’esproprio Il vecchio stabilimento di via Ozieri potrà essere utilizzato nel piano di riqualificazione “Oristano Est”

Annunciato per oggi il via libera dell’Ente Risi, per l’accordo definitivo con il Comune di Oristano sull’esproprio del fabbricato situato in via Ozieri, e che dopo diversi anni di contenziosi con la società proprietaria, può essere riconvertito come previsto dal progetto “Oristano Est”.

Lo ha reso noto una determina del dirigente del settore sviluppo del territorio, servizio urbanistica e pianificazione territoriale del Comune di Oristano, l’ingegner Giuseppe Pinna. La somma finale per l’acquisizione del fabbricato è stata fissata in 641.610,97 euro.

La vicenda era finita all’attenzione del Tar, poiché i proprietari dell’area non condividevano i termini di espropriazione decisi dal Comune e avevano chiesto l’annullamento degli atti.

Ora però l’intesa. Una commissione peritale composta da un tecnico nominato dal comune di Oristano, un tecnico designato dall’Ente Nazionale Risi e un tecnico nominato dal Tribunale di Oristano, con l’incarico di determinare l’indennità definitiva dell’immobile ha depositato al protocollo del comune di Oristano la relazione conclusiva del lavoro prestato, con la quale è stata decisa in via definitiva l’indennità di esproprio del complesso industriale per un importo complessivo di 641.610,97 euro. La relazione della commissione peritale è stata sottoscritta da tutti e tre i tecnici della commissione.

Secondo il progetto, la struttura dell’Ente Risi sarà riqualificata con spazi polifunzionali per spettacoli ed eventi: insonorizzati, flessibili e ad ampia illuminazione con aree dedicate a laboratorio enogastronomico, artistico, di coworking e alla foresteria per gli artisti chiamati ad animare il complesso.

Venerdì, 29 novembre 2019

