Aggredisce compagna a Sassari, arrestato

(ANSA) - SASSARI, 29 NOV - Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Sassari dalla Polizia locale per avere aggredito la compagna al culmine di un litigio iniziato in piazza del Comune e proseguito all'interno del Municipio, dove la donna si era rifugiata cercando di sfuggire alla furia dell'uomo. Il portone di Palazzo Ducale non ha fermato il 46enne, che ha inseguito la compagna e si è scagliato anche contro alcune persone intervenute per difenderla. L'arrivo degli agenti della Polizia locale, che hanno riportato leggere contusioni, ha ricondotto la situazione alla calma. L'aggressore è stato arrestato. (ANSA).

Fonte: Ansa

