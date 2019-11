Cagliari, calcio e rock nello stadio del futuro: “Nel nuovo Sant’Elia concerti e grandi eventi”

La proposta è dei Riformatori: adeguare il progetto del nuovo Sant’Elia per consentirgli di ospitare concerti e grandi eventi.

La proposta è del capogruppo dei Riformatori in consiglio comunale Raffaele Onnis: “In coda al dibattito (quello per l’approvazione del piano guida per Sant’Elia che ha avuto ieri il via libera, ndr), ho presentato la proposta che verrà discussa in uno dei prossimi consigli, per un adeguamento progettuale dell’impianto, al fine di poter prevedere al suo interno lo svolgimento dei grandi eventi per lo spettacolo”, ha scritto Onnis nella propri pagina Facebook.

Lo spazio individuato dal Comune (con l’ok di Regione e Camera di Commercio) per i grandi eventi in città è la Fiera. Ma l’ultimo concerto di Vasco Rossi ha creato non pochi problemi alla viabilità cittadina. E anche in campagna elettorale si parlava di necessità di spazi alternativi al quartiere di viale Diaz per i grandi eventi.

Già in passato il Sant’Elia ha ospitato grandi eventi cittadini. Su tutti i concerti dello stesso Vasco, di Edoardo Bennato e di Joe Cocker.

