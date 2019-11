Contro il Black Friday, a Oristano la protesta silenziosa dei ragazzi del F.F.F.

Saranno tantissimi i comuni italiani che domani vedranno riempite le proprie piazze in occasione del 4° sciopero globale per il clima, e Oristano non sarà da meno. I ragazzi del Fridays For Future cittadino, il movimento dei giovani ispirato da Greta Thunberg, per questa manifestazione hanno però previsto alcune novità: si terrà nel pomeriggio, in silenzio, e protesterà contro il consumismo, non dimenticando comunque le tematiche ambientali.

I ragazzi del F.F.F. partiranno da Piazza Roma con un breve corteo, che attraverserà le vie principali del centro storico (via Dritta, piazza Eleonora, via De Castro). La giornata è stata scelta non solo perché in concomitanza con il 4° sciopero globale per il clima, ma anche perché coincidente con il Black Friday, il giorno in cui i negozi sono soliti offrire promozioni eccezionali al fine di incrementare le proprie vendite.

I ragazzi del F.F.F. non saranno soli: ad accompagnarli in tutto il corteo ci sarà anche un manichino, interamente vestito di microplastiche.

“Vogliamo che sia una manifestazione diversa dal solito”, spiega Lucrezia Lacasella, una delle fondatrici del movimento cittadino. “La nostra protesta non dimentica le questioni tematiche, ma è incentrata anche sul consumismo, è una reazione alla smania eccessiva di comprare alcune cose, senza averne effettivamente bisogno”.