Teatro: a Cagliari "Un Natale da favola"

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Un itinerario tra storie, emozioni, magia, per un "Natale da favola". Il Teatro Sant'Eulalia, nel quartiere Marina a Cagliari, accoglie dal 4 al 29 dicembre la prima edizione della rassegna natalizia di teatro per ragazzi e famiglie.

Il sipario si alza sempre alle 17,30 per dar voce a "burattori", Sirenette, l'uccellino "Cipì", il mago di Oz, Cenerentola o l'immancabile Babbo Natale per far sognare grandi e bambini tra avvincenti trame e spunti di riflessione. Sotto i riflettori compagnie teatrali da tutta la Sardegna e dall'Abruzzo.

La rassegna è organizzata e promossa dalla compagnia Theandric Teatro Nonviolento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu. Sul palcoscenico mercoledì 4 la compagnia abruzzese Teatro dei Colori con lo spettacolo "Piccolo piccolissimo, grande grandissimo", testo e regia di Gabriele Ciaccia. Il 6 è la volta del Teatro Instabile di Paulilatino in scena con "Sirenetta e il principe gentile" di Aldo Sicurella, sua anche la regia. Il 18 I Barbarici Ridicoli di Ottana con "Skabaretch", ideato e diretto da Tino Belloni.

Il 22 dicembre spazio al Theandric Teatro Nonviolento di Cagliari che propone "Hanno rapito Babbo Natale", regia di Maria Virginia Siriu. Il 27 è la volta della compagnia S'Arza Teatro di Sassari con "Il mago di Oz e la bambina dalle scarpette rosse", regia di Romano Foddai. Il 28 per la regia di Rita Atzeri Il Crogiuolo di Cagliari mette in scena "La principessa ribelle e altre storie di ribellione".

Si chiude il 29 dicembre con il Teatro Tragodia di Mogoro in scena con lo spettacolo "Baracca e burattori con Cenerentola", testo, scene e regia di Virginia Garau. (ANSA).