Cagliari, accordo al Comune: in arrivo una nuova mediateca a Sant’Elia

Oltre allo stadio e al centro commerciale, ci sarà anche una nuova mediateca Sant’Elia. L’accordo è stato raggiunto ieri sera tra il primo cittadino Paolo Truzzu e le forze di opposizione.

Ieri il centrosinistra in aula si è diviso. I Progressisti si sono astenuti, mentre il Pd ha votato favorevolmente. Dando una mano d’aiuto al sindaco Truzzu che tra assenze e mal di pancia aveva qualche problemino in maggioranza e rischiava qualche brutto scherzo nel primo appuntamento politico importante della consiliatura.

Dalle indiscrezioni è emerso che primo cittadino e sinistra abbiano raggiunto un accordo che per ora è soltanto verbale: una parte dei volumi approvati nell’ambito del piano guida per Sant’Elia saranno destinati a una nuova mediateca. Un spazio culturale simile a quello di via Mameli, con sala lettura e spazi anche per i bambini. L’idea c’è. Ovviamente ci sono ancora da cercare i fondi.

Sempre su Sant’Elia sarà depositato un ordine del giorno, presentato da Guido Portoghese, Pd per chiedere che qualche blocco del Sant’Elia venga risparmiato dalla demolizione come ricordo dello stadio che per oltre 50 anni è stato la casa del Cagliari.

