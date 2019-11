Cagliari, sorpresa di Natale alla Marina: mega presepe e albero alto 5 metri

I commercianti del rione cagliaritano della Marina mettono mano al portafoglio e, con l’aiuto della chiesa di Sant’Eulalia, sono pronti a realizzare un mega presepe dentro l’area archeologica della chiesa di Santa Lucia, in via Sardegna. Tremila gli euro raccolti, l’iniziativa è stata promossa dal Consorzio dei commercianti del centro storico. Undici le statuine, più la capanna, per una spesa di 1900 euro. Non solo presepe, però. “Dall’otto dicembre, sino all’Epifania, ci sarà anche un maxi albero di Natale alto cinque metri, proprio al centro del presepe”, spiega Marco Milia, uno dei membri del direttivo del consorzio. “È il nostro modo per cercare di attirare cagliaritani e turisti anche nel periodo delle feste e, soprattutto, in accordo anche con don Marco Lai, fare idealmente la pace con quei residenti che si lamentano per il troppo rumore”. E, proprio la parrocchia diretta da don Lai “mette a disposizione la capanna del presepe, oltre alla pulizia di tutta l’area”.

Un tentativo per “accendere” dicembre anche nel rione portuale. Presepe e albero “saranno protetti grazie alle telecamere dei locali che si trovano nella strada. Inoltre”, aggiunge Milia, “vigileremo anche noi commercianti. Questo è solo il primo passo, per il prossimo Natale l’obbiettivo è avere le casette anche nella via Roma”.

