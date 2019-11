Mercatini natalizi in arrivo a Riola Sardo

I bambini protagonisti della quinta edizione della manifestazione

In arrivo l’edizione 2019 dei mercatini natalizi a Riola Sardo. Appuntamento per venerdì 15 dicembre, con la manifestazione “A Natale puoi..festeggiare insieme a noi”. Dalle 15 in poi, saranno allestiti i vari stand nella Piazza ex mercato civico, in via Lamarmora. L’evento è organizzato dall’associazione no profit AttivaMente, che può contare sull’aiuto delle donazioni dei vari commercianti e sul contributo del comune.

I bambini, come negli anni passati, saranno i protagonisti di questa quinta edizione. Coinvolte, infatti, tutte le scuole del paese.

Il programma della serata, oltre all’allestimento dei vari banchetti espositivi con prodotti di produzione locale, vedrà l’intrattenimento di “Gionata Feuer Frei”, un’abile giocoliere sputafuoco, insieme alla musica del organettista Mattia Mura. Mentre alle 18 arriverà Babbo Natale che sarà insieme a tutti i bambini per fare foto e raccogliere le loro lettere.

Unica “regola” per i bambini, una novità di quest’anno come ha evidenziato l’associazione AttivaMente, sarà che ogni oggetto, dolce o altro, venduto da loro dovrà avere come tema il Natale.

L’associazione ha deciso, inoltre, di devolvere la quota di 5,00 euro del ricavato della vendita di ogni bambino partecipante, all’associazione VIP –Viviamo in positivo Sardegna Onlus, aderente alla rete nazionale di Clownterapia, che da anni si impegna a portare un sorriso e alleviare le giornate ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

“Come associazione”, spiega Alessandra Daga membro del direttivo di AttivaMente, “siamo molto impegnati nel fronte della beneficenza. Quest’anno ci saranno, ad esempio, anche gli stand di due onlus: quello della sclerosi multipla e della fibrosi cistica con tanto di pesca miracolosa in programma”.