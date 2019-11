Pecoraro e Franceschi a un passo dall’ingresso in maggioranza

Con l’ingresso dei due consiglieri dell’Udc in maggioranza si rafforza la coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Andrea Lutzu che si era trovata in difficoltà dopo l’abbandono di diversi esponenti e davanti a una possibile crisi.

“Si sta lavorando a una mappa più dettagliata degli obiettivi e ci sono degli accordi di massima per il bene della città”, ha concluso il consigliere Pecoraro. “Formalizzeremo l’ingresso in maggioranza probabilmente la prossima settimana”.

Potrebbe essere formalizzato la prossima settimana l’ingresso nella maggioranza, in consiglio comunale a Oristano, dei consiglieri Vincenzo Pecoraro e Antonio Franceschi. I due consiglieri, in apertura dell’ultima riunione dell’assemblea civica, avevano annunciato l’adesione all’UDC e la collocazione in aula quali indipendenti.

Fonte: Link Oristano

