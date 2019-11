Giornalisti minacciati, l’Assostampa sarda solidarizza con Paolo Rapeanu di Casteddu Online

L’Assostampa sarda, attraverso il suo presidente Celestino Tabasso, interviene in seguito alla denuncia fatta alla polizia postale dal nostro giornalista Paolo Rapeanu, vittima di minacce in seguito alla pubblicazione di un articolo legato all’ennesimo “sfregio” compiuto al Bastione, caso che aveva visto anche la presa di posizione del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Attraverso un comunicato, il sindacato regionale solidarizza con uno dei giornalisti di Casteddu Online: “È deprimente che qualcuno sia ancora convinto di poter minacciare un giornalista perché ha dato una notizia e poi farla franca. L’Assostampa sarda solidarizza con Paolo Rapeanu, che molto opportunamente ha segnalato all’autorità giudiziaria le intimidazioni che gli sono state rivolte, e lo affiancherà in tutte le iniziative utili per tutelare la sua serenità e la sua indipendenza di cronista. Chi cerca di spaventare un giornalista sardo ottiene un solo effetto: far indignare anche tutti i suoi colleghi”.

Fonte: Casteddu On Line

