Sottoscritta a Pula la prima “Carta Etica” della Sardegna, contro ogni forma di violenza

Nel convengo, incentrato nella tematica della violenza delle parole in cui si è compreso come ancora anche il linguaggio giornalistico e istituzionale sia restio al riconoscere il ruolo della donna, sono intervenute alcune esponenti di Giulia Giornaliste : Susi Ronchi, Manuela Arca e Paola Pintus; la Presidente del gruppo Coordinamento 3 Carmina Conte, la Presidente di Fidapa Sestu Maristella Casula e l’Avvocata Monica Tascedda.

Durante la serata, nella Piazza del Popolo, è stato inaugurato il “Posto Occupato” un posto riservato a tutte le donne vittime di violenza “Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga”.

Fonte: Casteddu On Line

