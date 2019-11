Je parle francais: prime certificazioni per gli alunni del Comprensivo 1

“Credo sia un orgoglio per la città di Oristano che una scuola pubblica sia cosi attenta a promuovere la conoscenza delle lingue straniere”, conclude Feraboli, “ormai diventate determinanti per entrare nel mondo del lavoro”.

“Già nel giugno di quest’anno alcuni alunni delle classi seconde, ora in terza, hanno sostenuto l’impegnativo esame DEL – Diplôme d’Etudes en Langue Française, che attesta la capacità di comunicazione in francese, scritto e orale, nelle situazioni correnti del quotidiano”, continua Francesca Feraboli. “Una certificazione rilasciata dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale e sottoposte all’autorità di una specifica Commissione nazionale presso il Centro internazionale di studi pedagogici (CIEP)”.

“Nel corso dei tre anni gli alunni vengono preparati, attraverso 3 ore settimanali di approfondimento della lingua inglese, francese e spagnolo con docenti madrelingua, per poter poi sostenere gli esami relativi alle certificazioni riconosciute a livello internazionale, viaggi di studio e d’Istruzione mirati allo studio e all’approfondimento linguistico in Paesi Europei”, spiega Francesca Feraboli, rappresentante di classe e membro del Consiglio d’istituto.

Fonte: Link Oristano

