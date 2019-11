Canottaggio: Oppo "Atleta dell'anno"

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Il canottaggio nazionale celebra le imprese di Stefano Oppo. In occasione della Conferenza nazionale allenatori della Federazione italiana Canottaggio, che si terrà sabato 30 a Varese, il vice campione del mondo oristanese, insieme a Pietro Ruta, verrà proclamato e premiato dal presidente Giuseppe Abbagnale come Atleta dell'Anno per i numerosi meriti sportivi ottenuti nella stagione 2018-2019.

Con questo importante riconoscimento si chiude una stagione straordinaria per Oppo, coronata da grandi medaglie e successi, tra cui - ultima ma non ultima - la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. "È stata una stagione ricca di grandi emozioni - commenta Oppo - sul nostro percorso abbiamo trovato avversari che non ci hanno mai permesso di rilassarci. Non posso che dirmi estremamente contento e felice per tutto quest'anno, per me e per chi mi è stato vicino in ogni momento.

Questo premio, estremamente gradito, ripaga senz'altro tutto il nostro impegno e perseveranza". (ANSA).