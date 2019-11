Crolla soffitto Monserrato,ferita 93enne

Un'anziana di 93 anni è rimasta ferita ad un piede in seguito al crollo di una parte del soffitto nella sua abitazione a Monserrato. Illeso il marito, allettato, che si trovava in una stanza attigua. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7.30, in una casa 'campidanese' in Via Palau. E' stata la badante a chiamare il 113 e sul posto sono giunti immediatamente due equipaggi della Squadra Volanti, insieme con una squadra dei Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e la Polizia locale.

Il primo soccorso è stato rivolto alla donna: gli agenti si sono adoperati per liberare il letto dai calcinacci e permettere la rapida evacuazione della signora in una zona più sicura. Il successivo intervento è stato rivolto al marito, che è stato trasportato in una zona protetta. Al termine delle verifiche dei tecnici dei Vigili del Fuoco, l'intera casa è stata dichiarata inagibile perché anche in altri vani sono stati notati dei segni di distacco.