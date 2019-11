Dramma sfiorato a Monserrato, crolla il soffitto della casa di 2 anziani: salvati dai poliziotti

Paura in via Palau a Monserrato, dramma sfiorato all’interno di una casa campidanese. Il soffitto, all’improvviso, è crollato proprio nelle camere da letto occupate da due anziani, marito e moglie, entrambi allettati. L’sos è stato lanciato dalla badante della coppia che ha subito chiamato il 113. Sul posto si sono precipitati due equipaggi della squadra volante: gli agenti hanno portato in salvo la signora, un’83enne, facendola uscire dalla stanza invasa dai calcinacci. Subito dopo hanno soccorso anche il marito, portato fuori insieme al suo letto. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale medico del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la polizia Locale.

Tutti

quanti si sono subito prodigati a prestare s

occorso

ai due anziani e a mettere in sicurezza l’area.

Al termine delle verifiche svolte dai Vigili del fuoco, la è stata dichiarata inagibile perché anche in altre stanze sono stati notati dei segni di distacco. I poliziotti, finito l’intervento hanno raggiunto la signora, che nel contempo era stata trasportata all’Ospedale Marino, dove hanno appreso dai medici che aveva riportato una lieve ferita al piede. Ora la coppia si trova presso l’abitazione dei loro figli.

Fonte: Casteddu On Line